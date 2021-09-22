Инцидент в небе над Нью-Йорком: Истребитель F-16 отправили на перехват тренировочного самолёта академии Вест-Пойнт

Командование ВВС США сообщает о несколько странном инциденте, произошедшем в небе над Нью-Йорком. В сообщениях говорится о том, что учебно-тренировочный самолёт Военной академии Вест-Пойнт нарушил ограничения на полёты над крупнейшим городом США.