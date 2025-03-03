Нейроботы стали объединяться в группы ради кражи денег

ИИ-комментаторы начали обманывать людей, объединяясь в группы в Telegram. Они больше не ограничиваются базовым спамом, а обучаются красть данные, анализировать поведение пользователей и вести многоуровневые фишинговые кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии