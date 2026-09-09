Вкусы Китая у Индийского океана: специальная программа Raffles Seychelles в октябре

С 1 по 7 октября 2026 года Raffles Seychelles представит специальную программу в честь китайской «Золотой недели».
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