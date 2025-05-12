Глубоко под толстым слоем льда, покрывающим Восточную Антарктиду, ученые открывают новые тайны, которые скрываются под замерзшей поверхностью континента уже полмиллиарда лет

Глубоко под толстым слоем льда, покрывающего Восточную Антарктиду, ученые обнаружили новые секреты, которые таились под замерзшей поверхностью континента на протяжении полумиллиарда лет.
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