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Глубоко под толстым слоем льда, покрывающим Восточную Антарктиду, ученые открывают новые тайны, которые скрываются под замерзшей поверхностью континента уже полмиллиарда лет

﻿﻿Глубоко под толстым слоем льда, покрывающего Восточную Антарктиду, ученые обнаружили новые секреты, которые таились под замерзшей поверхностью континента на протяжении полумиллиарда лет.

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