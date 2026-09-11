Путин: Россия укрепила национальный суверенитет

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия укрепила свой национальный суверенитет и теперь развивает сотрудничество с надежными и предсказуемыми партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.
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