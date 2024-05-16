Амурский Роспотребнадзор закрыл три сайта по продаже табачной продукции

Специалисты управления Роспотребнадзором Амурской области выявили нарушения, связанные с продажей табачной и никотиносодержащей продукции, и наложило запрет на их реализацию на нескольких онлайн-платформах.
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