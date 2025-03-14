Стало известно, какое наследство оставит после себя Петросян

За годы своей творческой деятельности Евгений Петросян успел нажить солидное богатство. В случае его смерти наследники получат огромное состояние и элитную недвижимость, стоимость которой оценивается в несколько сотен миллионов рублей.
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