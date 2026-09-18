«Ахмат» обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с «Акроном»: «Никто не понял, что это было»

«Ахмат» обратился в ЭСК РФС из-за пяти эпизодов матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Акрона » (0:2).
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