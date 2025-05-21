Ида Галич, Тимати, Мария Миногарова и Александр Горчилин, Сергей Минаев и Виктория Шелягова на вечеринке "Антиглянца"

Вчера в пентхаусе на Большой Дмитровке прошла громкая вечеринка телеграм-канала "Антиглянец". На мероприятии гуляла вся светская Москва: беременная Ида Галич (которую окрестили "Рианной у нас дома"), Мария Миногарова с женихом Александром Горчилиным, Виктория Шелягова, Светлана Бондарчук, Сергей Минаев, Тимати, Екатерина Мухина, Ксения Соловьёва, Ольга Карпуть, Алексей Сухарев, звезда "Слова пацана" Елизавета Базыкина и многие другие.