Иран занес меч возмездия: США и Израиль бессильны перед новой мощью

Иран нащупал болевые точки США и в ответ на агрессивные действия Вашингтона наносит по ним удары, заявил в эксклюзивной беседе для aif.
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