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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс: «Если Трамп такой замечательный, почему 80 миллионов человек проголосовали против него в последний раз, когда он баллотировался?»

Главный тренер «Бакс» во время пресс-конференции прокомментировал предвыборный митинг кандидата в президенты США, который состоялся в воскресенье на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

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