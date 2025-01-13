До западной границы ДНР войскам осталось преодолеть около 7 км.фото: denis-pushilin.ruАрмии России осталось преодолеть примерно 7 км до западной границы Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 13 января глава региона Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии