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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о тренере сезона: «Давайте Личку сделаем лучшим в Европе. Как Семак с треблом не попал в номинацию? Карпин с 8-го места, не работающий Ивич и Личка. За это увольняют»

В номинации победил главный тренер «Динамо» Марцел Личка. «Только один момент на финише сезона мне не понравился.

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