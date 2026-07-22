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Аргументы и Факты

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Знаменитого шеф-повара осудили на пожизненный срок за наркотики в тортах

Знаменитого шеф-повара осудили на пожизненный срок за наркотики в тортах

Ливанский шеф-повар и популярный блогер Жорж Ханна Диб, известный в сети под псевдонимом Dr Food, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в изготовлении и контрабанде наркотических веществ.

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