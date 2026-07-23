Боксер Бивол перенес операцию

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, что перенес плановую операцию на локтевом суставе. Спортсмен сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а также поблагодарил поклонников за поддержку и теплые пожелания.
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