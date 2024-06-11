Duster на стероидах. Первые живые фото кроссовера Dacia Bigster 2026

Предсерийный кроссовер Dacia Bigster впервые засняли вживую на дорогах общего пользования. И хотя автомобиль закамуфлирован, фамильные черты не скрыть: серийный Bigster будет одновременно похож и на одноименный концепт 2021 года, и на Dacia Duster третьего поколения, представленный в ноябре прошлого года.