Театр на Ленинградском проспекте станет площадкой стажировки участников городского конкурса

В Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» пройдут стажировку участники Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы «Таланты», сообщает городской портал mos.
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