«Хамку на час» заказывали? Стоит ли разбираться с токсичными людьми чужими руками

Россиянам в Интернете начали предлагать новую услугу — «хамка на час». Когда вокруг так много поводов для стресса, а смелости и сил постоять за себя не хватает, людям предлагают решить их проблемы в отношениях с окружающими с посторонней помощью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии