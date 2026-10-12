Сфабрикованный договор: как Разин получил «ДНК» Шатунова

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, защищающая в суде интересы вдовы Юрия Шатунова Светланы, сообщила РИА Новости: суд в Щербинке, рассмотрев ее иск, пришел к выводу, что договор между солистом «Ласкового мая» и бывшим продюсером Андреем Разиным никогда не подписывался.
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