В Иркутске полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского реабилитационного центра

В преддверии самого волшебного праздника в году, полицейские совместно с членами Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Иркутское» поздравили ребят, находящихся в подшефных реабилитационных центрах и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.