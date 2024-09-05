Работа бортовых пулемётчиков с вертолётов Ми-8 по украинским БЭК в Чёрном море, огонь по которым корректировал разведывательно-ударный БПЛА «Орион».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Работа бортовых пулемётчиков с вертолётов Ми-8 по украинским БЭК в Чёрном море, огонь по которым корректировал разведывательно-ударный БПЛА «Орион».
Свежие комментарии