Политика как она есть

37 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Вы разве не знаете,что эти деньги просят на лечение за бугром,а соответственно и родители едут со своим чадом.За чей счёт госуд...
  • Виктор Михайлов
    Полковнику Алкснису не дают покоя лавры генерала армии Шойгу . Вот когда Путин или Шойгу возьмут с собой в отпуск ( н...Виктор Алкснис. Н...
  • Геннадий Мальцев
    Думаю: 1. Будет тот кого выберут, но не народ, а те кто у КОРМУШКИ власти ! 2. Жаль, ЕСЛИ из 145 миллионов Россиян, ...Виктор Алкснис. Н...

Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 лет старательно убеждает западное сообщество, что она не является другом России.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Fialka
а этот может сделать,если он даже веселится на горе/наводнение/ своих соотечественников ,то он им же перекроит дешёвый газ,мозгов у немецких политиков нет,а у кого есть тех не допускают к правлению всякими методами
Махамбет Толеугазин
... дебил ... фрицы замёрзнут зимой ... экономика ганс -стана застопорится ...
Лидия Фролова
это просто риторика в угоду США...заболтать!
владимир казарский
Убогий, чем обогреваться будете, дровами? Так у вас и дров практически не осталось.

Картина дня

наверх