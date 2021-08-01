Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Политика как она естьПолитикаПреемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против УкраиныКанцлер Германии Ангела Меркель 16 лет старательно убеждает западное сообщество, что она не является другом России.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьFialkaа этот может сделать,если он даже веселится на горе/наводнение/ своих соотечественников ,то он им же перекроит дешёвый газ,мозгов у немецких политиков нет,а у кого есть тех не допускают к правлению всякими методамиМахамбет Толеугазин... дебил ... фрицы замёрзнут зимой ... экономика ганс -стана застопорится ...Лидия Фроловаэто просто риторика в угоду США...заболтать!ВКвладимир казарскийУбогий, чем обогреваться будете, дровами? Так у вас и дров практически не осталось.Комментировать
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