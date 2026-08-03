Европа на грани энергокризиса: как обмеление Дуная и Рейна ударило по АЭС и промышленности

Продолжительная засуха и экстремальная жара привели к обмелению крупнейших рек Европы. Наиболее сложная ситуация – в бассейнах Дуная и Рейна: электростанции сокращают выработку, грузовые суда перевозят лишь часть обычного объема, а государства и промышленные предприятия ограничивают потребление электричества.
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