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ГШ ВСУ впервые в своей сводке упоминает посёлок Шнурки менее чем в 20 км от Славянска, куда наступают ВС РФ

ГШ ВСУ впервые в своей сводке упоминает посёлок Шнурки менее чем в 20 км от Славянска, куда наступают ВС РФ

В вечерней сводке генерального штаба ВСУ содержится несколько примечательных моментов. Пожалуй, главный из них касается того, что впервые с начала специальной военной операции России упоминается населённый пункт Шнурки, входящий в Славянский район.

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