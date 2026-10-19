Певица Юлия Савичева впервые вышла в свет после развода. Она появилась на премии «Люди года — 2026». Исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» не изменила своему новому готическому образу и появилась на публике в полупрозрачном темном платье и красной кожаной накидке.
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