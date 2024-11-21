Этот сытый густой бульон с лапшой и мясом особенно прекрасен в холодное время года. Давайте сами приготовим на домашней кухне бешбармак по всем правилам — это совершенно несложно.
Как готовить бешбармак: отвечаем на основные вопросы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Кравцова
Угощали друзья из Казахстана - это очень-очень вкусно, мясо брали только говядину. Картошку в бишбармаке не понимаю, с ней пробовала в Уфе, лишняя она там.
Ответить
15 час.
НС
Наталья Середа
Спасибо за рецепт❤️.Будем готовить по какому то случаю👍🙏❤️😊
Ответить
14 час.
Свежие комментарии