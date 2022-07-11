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Люди загорали на пляже в Сибири, когда из Тайги вышли медведи и тоже устроили отдых: видео

Люди загорали на пляже в Сибири, когда из Тайги вышли медведи и тоже устроили отдых: видео

Люди спокойно загорали на пляже в Сибири, когда из глухой Тайги вышли медведи. Туристы не успели отреагировать, а затем сразу достали камеры и стали снимать: на видео медведи ведут себя совершенно спокойно и тоже устраивают себе летний отдых.

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