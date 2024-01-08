Житель Красноярского края выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Красноярского края Сергей Мамонтов выиграл миллион рублей в лотерею. Как рассказали в «Столото», перед праздниками мужчина купил билет в мобильном приложении, а числа в билете ему подсказала супруга — любимые цифры и даты рождения родных.