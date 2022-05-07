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ФИДЕ Дворковича отклонила апелляцию россиянина Карякина

ФИДЕ Дворковича отклонила апелляцию россиянина Карякина

Не повезло рассийским шахматистам с президентом ФИДЕ, коим является Аркадий Дворкович.*Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на его дисквалификацию.

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