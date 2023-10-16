Пол Маккартни: Йоко Оно мешала The Beatles записывать песни

Британский певец и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни в своем подкасте подкаста McCartney: A Life In Lyrics вспомнил былые времена, когда ливерпульская четверка еще была вместе и записывала песни в студии.
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