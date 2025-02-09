В апреле Польша начнёт эксгумацию жертв украинских нацистов

В апреле в с. Пужники Ивано-Франковской области Украины начнётся эксгумация жертв запрещённой в России ОУН-УПА* с участием представителей Польского института национальной памяти, Поморского медицинского университета и украинских экспертов.
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