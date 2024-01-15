Reuters: Киев получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ

Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к Российской Федерации о возмещении ущерба от специальной военной операции, речь идет о так называемых "репарационных облигациях".
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