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Товарищеский матч между сборными Черногории и Сербии пришлось отменить

Запланированный на 5 августа товарищеский матч между сборными Черногории и Сербии пришлось отменить. Арена в Подгорице в этот день примет матчи молодежного чемпионата по гандболу.

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