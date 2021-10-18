Кухня и дом

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Какой высоты должна быть кухня? Высота столешницы, фартука и навесных шкафов

Какой высоты должна быть кухня? Высота столешницы, фартука и навесных шкафов

В этой статье я отвечу на популярный вопрос которым задаются многие перед тем как заказать кухню, а именно: "Какой высоты должна быть кухня," для того чтобы вы выбрали наиболее удобный для вас вариант Кухонный гарнитур имеет 3 основных параметра: Высота столешницы Высота фартука Высота навесных шкафов Высота столешницы Одними из самых распространенных стандартных высот от уровня пола до столешницы являются: 860мм 910мм При этом высота столешницы включается в себя и высоту напольных шкафов под самой столешницей.

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