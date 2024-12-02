Самоа изучит опыт Китая по сокращению бедности и "зеленому" развитию

Премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа недавно завершила девятидневный визит в Китай, в ходе которого посетила Цзянсу, Гуандун и Пекин, чтобы узнать больше о развитии Китая и сотрудничестве с Китаем, сообщает romanian.
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