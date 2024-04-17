«Праздник не планируем»: Иван Ургант встречает день рождения не с семьей

16 апреля актер и телеведущий Иван Ургант отмечает день рождения — ему исполнилось 46 лет. Отец шоумена, актер Андрей Ургант в беседе с изданием «Абзац» признался, что не планирует устраивать большой семейный праздник для сына.
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