Губернатор ХМАО поставил главам Сургута и Нижневартовска жесткие сроки по спортивным долгостроям

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук дал персональные указания главам Сургута и Нижневартовска – Максиму Слепову и Дмитрию Кощенко – завершить строительство проблемных спортивных объектов в 2025 году.
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