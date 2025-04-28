"Стал спокойнее". Трамп положительно оценил встречу с Зеленским в Риме

Диалог между лидерами двух стран состоялся на похоронах папы римского Франциска Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявил, что украинский лидер "стал спокойнее" и оценил состоявшийся диалог положительно.
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