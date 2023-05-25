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Экс-глава США Дональд Трамп поздравил нового кандидата на президентских выборах

Экс-глава США Дональд Трамп поздравил нового кандидата на президентских выборах

Губернатор Флориды Рон Десантис получил поздравление после своего выдвижения на пост кандидата в президенты США от экс-лидера Штатов Дональда Трампа.

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