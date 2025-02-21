Необычные блины и мастер-классы: как отметить Масленицу в центре Москвы

Центральные площадки «Зимы в Москве» ждут гостей на фестиваль «Московская Масленица». Для москвичей и гостей города подготовлены яркие декорации, мастер-классы и возможность попробовать как традиционные, так и необычные блины.
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