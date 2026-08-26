В Добролюбовке покажут непарадный Северодвинск на снимках 1973–1991 годов

2 сентября в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова состоится встреча с научными сотрудниками Северодвинского городского краеведческого музея Любовью Карповой и Анастасией Цветковой.
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