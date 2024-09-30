В Ингушетии предотвратили серию терактов на энергообъектах

Задержания проходили в городах Магас и Назрань.фото: vk.com/nakgov--> Сотрудники ФСБ предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, сообщает 30 сентября пресс-служба силового ведомства.
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