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Губернатор Севастополя: Черноморский флот России отбил атаку морских беспилотников

Губернатор Севастополя: Черноморский флот России отбил атаку морских беспилотников

Черноморский флот России отбил атаку на Севастополь морских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

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