Состояние голодающего Саакашвили почти критическое

Депутат Верховной рады Украины, Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, Михаилом Саакашвили сообщила, что состояние изголодавшего Саакашвили приближается к критическому.
Депутат Верховной рады Украины, Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, Михаилом Саакашвили сообщила, что состояние изголодавшего Саакашвили приближается к критическому.
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