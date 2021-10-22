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Состояние голодающего Саакашвили почти критическое

Состояние голодающего Саакашвили почти критическое

Депутат Верховной рады Украины, Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, Михаилом Саакашвили сообщила, что состояние изголодавшего Саакашвили приближается к критическому.

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