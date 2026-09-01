Михаил Мишустин: свыше 1,7 тысячи школ построили в России с 2019 года

С 2019 года в России построили более 1,72 тысячи школ. Они рассчитаны более чем на миллион учебных мест, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в комплекс «Орбита» в Домодедове вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым .
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