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Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения и отметил, что лидер республики своей деятельностью снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.

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