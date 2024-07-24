Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения и отметил, что лидер республики своей деятельностью снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.
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