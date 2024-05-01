Ревность прибалтийских сестриц из-за российского зерна переходит границы

Юрий Ильинов

У нас не война, а СВО. С российской армией сражается нацистская Украина. Запад при этом устраивает нам различные подлянки и постоянно утверждает, что не воююет. Их военные на передовой, в щтабах, в разведке. Также вводят торговые санкции, которые мы преодолеваем и продолжаем торговать . где ещё возможно.. У нас есть ответные санкции, но значительно меньше, чем у них. Причём, санкции Запада постоянно увеличиваются. Война войной, но есть и торговая конкуренция: продать больше, чем наши противники. Товар - Деньги - Товар - ...