Ревность прибалтийских сестриц из-за российского зерна переходит границы Литва и Латвия переругались по поводу поставок русской пшеницы Транзит российского зерна в страны Европейского Союза через территорию Литвы стремительно растет.
Ревность прибалтийских сестриц из-за российского зерна переходит границы
Комментарии
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Юрий Ильинов
У нас не война, а СВО. С российской армией сражается нацистская Украина. Запад при этом устраивает нам различные подлянки и постоянно утверждает, что не воююет. Их военные на передовой, в щтабах, в разведке. Также вводят торговые санкции, которые мы преодолеваем и продолжаем торговать . где ещё возможно.. У нас есть ответные санкции, но значительно меньше, чем у них. Причём, санкции Запада постоянно увеличиваются. Война войной, но есть и торговая конкуренция: продать больше, чем наши противники. Товар - Деньги - Товар - ...
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9 час.
Алексей Сафронов
Надеюсь, а скорее уверен, что умственно отсталые приЕбалты с ещё большим упорством продолжат членовредительство.
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8 час.
Юрий Ильинов
https://taudok.mirtesen.ru/blog/43790995353/Sanktsiyami-protiv-rossiyskih-resursov-Zapad-zagonyaet-sebya-v-t?utm_referrer=mirtesen.ru
Санкциями против российских ресурсов Запад загоняет себя в тупик - Тайная доктрина - 2 мая
Тайная доктрина - МирТесен
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2 час.
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