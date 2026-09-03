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Вечерний Новосибирск

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Названы изменения в полумарафоне Сибирского фестиваля бега-2026

Названы изменения в полумарафоне Сибирского фестиваля бега-2026

В этом году маршрут полумарафона претерпел изменения: трассу удалось сделать длиннее. «Круг, по которому проложена трасса, удалось продлить, таким образом, полумарафон предполагает четыре полных круга вместо прежних пяти.

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