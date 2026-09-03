Названы изменения в полумарафоне Сибирского фестиваля бега-2026

В этом году маршрут полумарафона претерпел изменения: трассу удалось сделать длиннее. «Круг, по которому проложена трасса, удалось продлить, таким образом, полумарафон предполагает четыре полных круга вместо прежних пяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Напавший на учите...
- Новосибирец разгр...
- M Винни-Пух и все-в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым