Высокопоставленный сотрудник телевизионного канала CNN Кристиан Аманпур обрушилась с критикой на интервьюера Такера Карлсона, обратив внимание на то, что его коллеги ежедневно предпринимают попытки поговорить с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.
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