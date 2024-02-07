Высокопоставленный сотрудник телевизионного канала CNN Кристиан Аманпур обрушилась с критикой на интервьюера Такера Карлсона, обратив внимание на то, что его коллеги ежедневно предпринимают попытки поговорить с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.