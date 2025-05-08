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Царьград

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"Какой красивый!": Китаянки окружили русского силовика. Его лицо просто нужно видеть

"Какой красивый!": Китаянки окружили русского силовика. Его лицо просто нужно видеть

Особым вниманием у китайских барышень в Москве накануне пользовались русские силовики - и полицейские, и сотрудники Росгвардии, словом, все, кто участвовал в обеспечении порядка на репетиции парада Победы.

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